Владелец чешской компании стал миллиардером на фоне поставок Т-72 Киеву

Владелец компании CSG, начинавшей с переоборудования советских танков Т-72, Странд стал миллиардером на фоне поставок около сотни боевых машин Украине. Он заявил о планах «догнать» Rheinmetall

Михал Стрнад (Фото: Jan Lopatka / File Photo / Reuters)

Глава и владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине, благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72, сообщает Bloomberg.

Отец Стрнада Ярослав основал компанию Excalibur в 1995 году. Он скупал списанные советские танки и другое оборудование в странах Восточной Европы, планируя переработать их на металлолом, но «обнаружил процветающий рынок запасных частей и подержанных боевых машин в таких местах, как Африка, а также воспользовался некоторыми тесными политическими связями на родине».

С тех пор компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, примерно 100 из них отправили на Украину. Excalibur теперь является частью CSG и, как пишет агентство, после начала конфликта на Украине производство тяжелых боеприпасов выросло более чем в 10 раз, а численность персонала увеличилась почти втрое и составила 10 тыс. человек на предприятиях в восьми странах.

По данным CSG, в прошлом году ее выручка выросла до €1,73 млрд ($1,9 млрд), что больше, чем в три раза превышает показатель 2021 года (€0,56 млрд). Стрнад, возглавивший компанию в 2018 году, рассказал, что у нее полный портфель заказов «на многие годы». Он выразил уверенность, что спрос на вооружение будет высоким еще долгое время, поскольку после окончания конфликта потребуются «годы», что восстановить оборонные запасы, «не говоря уже о стремлении увеличить расходы на оборону и увеличить производство».

В CSG входит также автопроизводитель Tatra, который приступил к разработке гражданских и военных грузовиков, работающих на водороде и аккумуляторах. Excalubur в свою очередь расширяет производство: на территории предприятия строятся цеха, где будут производить новые боевые машины, в том числе колесные самоходные гаубицы.

Кроме того, CSG купила испанского производителя оружия Fabrica de Municiones de Granada в 2020 году и итальянскую Fiocchi Munizioni SpA два года спустя. В настоящее время компания ведет переговоры по покупке бизнеса по производству боеприпасов американской Vista Outdoor Inc. Компания предложила купить подразделение за $1,9 млрд.

Если сделка состоится, CSG может рефинансировать весь свой долг, который сейчас в основном состоит из займов местных банков, за счет привлечения международных кредиторов и держателей облигаций. В планы группы входят инвестиции в размере «сотен миллионов долларов» в потенциальное совместное предприятие по производству вооружений на Украине.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас состояние Михала Стрнада составляет не менее $5 млрд (он не входит в топ-500 богатейших предпринимателей), а его компания входит в число самых быстрорастущих производителей оружия в Европе. Бизнесмен заявил, что готов вывести CSG на новый уровень: «Мы пока еще не [немецкий оборонны холдинг] Rheinmetall, но мы наверстываем упущенное».

Москва осуждает поставки военной помощи Киеву, заявляя, что это лишь затягивает конфликт.