США анонсировали скорую продажу оружия еще на $2 млрд для Украины

Посол Уитакер: США могут скоро продать Европе оружия на $2 млрд для Украины
В конце года, вероятно, будет согласовано увеличение объема оружия для ВСУ: еще $2 млрд, сообщил постпред США при НАТО. Кремль требует прекратить снабжение украинской армии
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Европейские союзники, вероятно, закупят американское оружие еще на $2 млрд для передачи Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире BloombergTV.

«Вероятно, в ближайшие несколько месяцев поступят $2 млрд или даже больше. И мы уверенно ожидаем, что это будет сделано очень скоро. В начале декабря у нас запланирована встреча министров иностранных дел, которая, скорее всего, завершит эту работу», — рассказал посол.

Закупка американского вооружения для Украины на средства европейских союзников происходит в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). На эти цели уже было выделено $2 млрд, первые партии вооружения украинская сторона получила к середине октября. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

«И затем, когда мы вступаем в 2026 год, ключевым моментом становится жизнеобеспечение. Ключевым моментом являются $12 или $15 млрд, которые требуются для закупки важнейших вооружений, необходимых Украине для самообороны и продолжения борьбы на линии фронта. Это будет американское оружие», — продолжил Уитакер.

Как союзники собирали €3 млрд на закупки оружия для Украины
Политика
Пит Хегсет, Джон Хили, Денис Шмыгаль, Борис Писториус и Марк Рютте

На закупки оружия в рамках PURL будет всего потрачено примерно €3 млрд, говорил в середине октября немецкий министр обороны Борис Писториус. Более точную цифру, по его словам, назвать сложно, поскольку детали еще предстоит согласовать.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и требуют прекратить ее. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных целей. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, нет оружия, которое бы оказало кардинального влияния на ход боевых действий в пользу Украины.

