Политика⁠,
0

Оверчук заявил о желании недружественных стран восстановить отношения

Алексей Оверчук выступает перед СМИ во время 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, Малайзия, 27 октября 2025 года
Алексей Оверчук выступает перед СМИ во время 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, Малайзия, 27 октября 2025 года (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Многие страны, включая недружественные, сигнализируют России о своем желании восстановить нормальные отношения, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

«Они пытаются восстанавливать с нами контакты, сигнализируют о восстановлении контактов, о своем стремлении вернуться к более нормальным отношениям», — сказал чиновник (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о российском сельхозэкспорте. Он также отметил, что такие страны «очень осторожно подходят» к обнародованию информации об этом.

«Мы, конечно, на это реагируем, доносим нашу позицию относительно этого», — добавил Оверчук.

АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику. В 2025 году саммит АТЭС пройдет 31 октября — 1 ноября. Его тема — «Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай» (Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate and Prosper).

В начале сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, что многие ушедшие из страны компании хотят вернуться обратно и только ждут, когда «всякие ограничения политического характера отпадут».

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Бизнес
Фото:David Ramos / Getty Images

По словам Путина, западные компании покинули Россию «с убытками для себя», но привилегий для них не будет.

По состоянию на конец 2024 года российский рынок с начала военной спецоперации на Украине покинули 62% компаний из недружественных стран, выяснили в аудиторско-консалтинговой компании Kept. Согласно ее данным, чаще всех решение о «выходе» из России принимали бизнесмены из стран Северной Европы, реже всех уходили итальянцы.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Денис Малышев
Алексей Оверчук Владимир Путин саммит АТЭС торговля возвращение в Россию
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
