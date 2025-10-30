Оверчук заявил о желании недружественных стран восстановить отношения

Алексей Оверчук выступает перед СМИ во время 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, Малайзия, 27 октября 2025 года (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Многие страны, включая недружественные, сигнализируют России о своем желании восстановить нормальные отношения, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

«Они пытаются восстанавливать с нами контакты, сигнализируют о восстановлении контактов, о своем стремлении вернуться к более нормальным отношениям», — сказал чиновник (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о российском сельхозэкспорте. Он также отметил, что такие страны «очень осторожно подходят» к обнародованию информации об этом.

«Мы, конечно, на это реагируем, доносим нашу позицию относительно этого», — добавил Оверчук.

АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику. В 2025 году саммит АТЭС пройдет 31 октября — 1 ноября. Его тема — «Построение устойчивого будущего: соединяй, изобретай и процветай» (Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate and Prosper).

В начале сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, что многие ушедшие из страны компании хотят вернуться обратно и только ждут, когда «всякие ограничения политического характера отпадут».

По словам Путина, западные компании покинули Россию «с убытками для себя», но привилегий для них не будет.

По состоянию на конец 2024 года российский рынок с начала военной спецоперации на Украине покинули 62% компаний из недружественных стран, выяснили в аудиторско-консалтинговой компании Kept. Согласно ее данным, чаще всех решение о «выходе» из России принимали бизнесмены из стран Северной Европы, реже всех уходили итальянцы.