Михельсон предупредил о росте цен на газ в ЕС при отказе от СПГ из России

Фото: IMAGO / diebildwerft / Global Look Press

Исключение России из мирового производства сжиженного природного газа (СПГ) приведет к резкому росту цен на газ, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, сообщает «РИА Новости».

«Исключить их из мирового газового баланса — это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель», — сказал он. Предприниматель напомнил, что Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ к 2027 году.

В объявленный 23 октября пакет санкций ЕС вошел запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

По словам Михельсона, на долю России сейчас приходится более 10% мирового производства СПГ. Он отметил, что эти объемы «просто пойдут на другие рынки».

Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, несмотря на включение в 19-й пакет санкций Евросоюза против России будущего запрета на импорт этого топлива.

По информации Crea, в Евросоюз идет половина всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Кроме того, ЕС остается крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа (35%), обгоняя Китай (30%) и Турцию (29%).