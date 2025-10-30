 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

«Яндекс» выпустит диктофон, который сам расшифрует запись

Яндекс YDEX ₽4 000 +0,7%

«Яндекс» представил новый гаджет для бизнеса: носимый ИИ-диктофон с Алисой Про. Устройство способно записывать, расшифровывать и выделять главное из лекций и совещаний, а также быстро находить нужную информацию из архива. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Данные в памяти аппарата будут защищены аппаратным шифрованием, ключ хранится на смартфоне пользователя. Аккумулятор сможет обеспечить до 80 часов записи.

Диктофон можно носить с собой на ленте, бейджике или на магнитном креплении.

Выход диктофона запланирован на первую половину 2026 года. Диктофон будет производить «Яндекс Фабрика».

«Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом
Технологии и медиа
Валерий Стромов

О том, что «Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом, компания сообщила ранее. Первыми, как ожидается, станут наушники с доступом к ИИ-чату и функциям ИИ-агентов, способных выполнять автономные задачи. Ранее, весной, «Яндекс» уже представил портативную колонку «Станция Стрит» с ИИ для использования вне дома, а зимой компания выпустила второе поколение ТВ-станций — умных телевизоров с QLED-экраном и ИИ-оптимизацией изображения.

Выручка «Яндекса» за девять месяцев года впервые превысила 1 трлн руб.
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
Яндекс диктофон устройства искусственный интеллект
