«Яндекс» выпустит диктофон, который сам расшифрует запись

Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» представил новый гаджет для бизнеса: носимый ИИ-диктофон с Алисой Про. Устройство способно записывать, расшифровывать и выделять главное из лекций и совещаний, а также быстро находить нужную информацию из архива. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Данные в памяти аппарата будут защищены аппаратным шифрованием, ключ хранится на смартфоне пользователя. Аккумулятор сможет обеспечить до 80 часов записи.

Диктофон можно носить с собой на ленте, бейджике или на магнитном креплении.

Выход диктофона запланирован на первую половину 2026 года. Диктофон будет производить «Яндекс Фабрика».

О том, что «Яндекс» запустит новую категорию носимых устройств с ИИ-агентом, компания сообщила ранее. Первыми, как ожидается, станут наушники с доступом к ИИ-чату и функциям ИИ-агентов, способных выполнять автономные задачи. Ранее, весной, «Яндекс» уже представил портативную колонку «Станция Стрит» с ИИ для использования вне дома, а зимой компания выпустила второе поколение ТВ-станций — умных телевизоров с QLED-экраном и ИИ-оптимизацией изображения.