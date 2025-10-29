Выручка «Яндекса» за девять месяцев года впервые превысила 1 трлн руб.
«Яндекс» представил отчет за третий квартал текущего года, из которого следует, что выручка компании за январь—сентябрь впервые превысила 1 трлн руб.
По сравнению с тем же периодом 2024-го рост составил 33% (тогда выручка составляла 754 млрд руб.).
Вклад в выручку различных направлений бизнеса «Яндекса» за девять месяцев 2025-го:
- поисковые сервисы и ИИ: 388 млрд руб. (в 2024-м за тот же период — 343 млрд руб., +13%);
- городские сервисы: 561 млрд руб. (403 млрд руб. в прошлом году, +39%);
- персональные сервисы: 152 млрд руб. (было 88 млрд руб., +72%);
- B2B Тех: 34 млрд руб. (было около 23 млрд руб., +51%);
- автономные технологии: 0,3 млрд руб. (было 0,1 млрд руб., +308%).
За девятимесячный период компания сократила численность сотрудников: общего количества — с 95 тыс. до 90,8 тыс. человек, основного персонала с 31 тыс. до 28 тыс. человек.
Материал дополняется
