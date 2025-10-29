 Перейти к основному контенту
Выручка «Яндекса» за девять месяцев года впервые превысила 1 трлн руб.

Яндекс YDEX ₽4 000 +2,89% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс» представил отчет за третий квартал текущего года, из которого следует, что выручка компании за январь—сентябрь впервые превысила 1 трлн руб.

По сравнению с тем же периодом 2024-го рост составил 33% (тогда выручка составляла 754 млрд руб.).

Вклад в выручку различных направлений бизнеса «Яндекса» за девять месяцев 2025-го:

  • поисковые сервисы и ИИ: 388 млрд руб. (в 2024-м за тот же период — 343 млрд руб., +13%);
  • городские сервисы: 561 млрд руб. (403 млрд руб. в прошлом году, +39%);
  • персональные сервисы: 152 млрд руб. (было 88 млрд руб., +72%);
  • B2B Тех: 34 млрд руб. (было около 23 млрд руб., +51%);
  • автономные технологии: 0,3 млрд руб. (было 0,1 млрд руб., +308%).

За девятимесячный период компания сократила численность сотрудников: общего количества — с 95 тыс. до 90,8 тыс. человек, основного персонала с 31 тыс. до 28 тыс. человек.

Материал дополняется

