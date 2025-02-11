«Яндекс» представил «умный» телевизор второго поколения

Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса» Фото: пресс-служба «Яндекса»

Компания «Яндекс» выпустила второе поколение ТВ-станций — «умных» телевизоров с «Алисой», которые обладают QLED-экраном, а оптимизацией изображения занимается искусственный интеллект. Сообщение пресс-службы компании поступило в РБК.

Дополнительно обновленные станции позволяют ограничивать время перед телевизором для детей, а также отдавать браузеру голосовые команды.

AI Picture Quality, которая также внедрена и в станции первого поколения, — это технология оптимизации изображения с помощью ИИ. Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и сама меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию.

Виртуальный ассистент «Алиса» поможет родителям устанавливать, продлевать и сокращать время просмотра ТВ для их детей и блокировать ПИН-кодом выход из детского аккаунта — это делается через приложение «Дом с Алисой».

Она же откликнется на устные команды для поиска в интернете, для этого больше не нужно искать пульт или пользоваться клавиатурой.

Также пользователям новой станции доступны все другие опции колонки и ТВ: прослушивание музыки и просмотр видео, управление «умным» домом и общение с «Алисой», добавили в компании.

Кроме того, «Яндекс» с новым релизом увеличил срок службы всех ТВ-станций, в том числе приобретенных ранее, до пяти лет.