 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» представил «умный» телевизор второго поколения

Яндекс YDEX ₽4 243 +0,62% Купить

Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»
Фото: пресс-служба «Яндекса»

Компания «Яндекс» выпустила второе поколение ТВ-станций — «умных» телевизоров с «Алисой», которые обладают QLED-экраном, а оптимизацией изображения занимается искусственный интеллект. Сообщение пресс-службы компании поступило в РБК.

Дополнительно обновленные станции позволяют ограничивать время перед телевизором для детей, а также отдавать браузеру голосовые команды.

AI Picture Quality, которая также внедрена и в станции первого поколения, — это технология оптимизации изображения с помощью ИИ. Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и сама меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию.

«Яндекс» объяснил, почему «Алиса» не может подслушивать людей
Технологии и медиа
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Виртуальный ассистент «Алиса» поможет родителям устанавливать, продлевать и сокращать время просмотра ТВ для их детей и блокировать ПИН-кодом выход из детского аккаунта — это делается через приложение «Дом с Алисой».

Она же откликнется на устные команды для поиска в интернете, для этого больше не нужно искать пульт или пользоваться клавиатурой.

Также пользователям новой станции доступны все другие опции колонки и ТВ: прослушивание музыки и просмотр видео, управление «умным» домом и общение с «Алисой», добавили в компании.

Кроме того, «Яндекс» с новым релизом увеличил срок службы всех ТВ-станций, в том числе приобретенных ранее, до пяти лет.

Читайте РБК в Telegram.

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Яндекс Телевизоры умные вещи
Материалы по теме
«Яндекс» объявил об отказе от технологии быстрой загрузки страниц «Турбо»
Технологии и медиа
С 1 февраля «Яндекс. Такси» введет автоотчисления налогов за самозанятых
Экономика
«Яндекс» отказался менять название Мексиканского залива
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Минздрав зафиксировал снижение абортов более чем в 3,5 раза за 10 летОбщество, 11:56
Концерт Лолиты в Томске отменилиОбщество, 11:54
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справитьсяPro, 11:50
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Состояние Маска упало ниже $400 млрд на фоне снижения цен на акции TeslaБизнес, 11:36
В Челябинске задержали племянника Сергея Макарова за взятку клюшкамиСпорт, 11:22
Суд приговорил 22-летнего благовещенца к 12 годам за донаты ВСУОбщество, 11:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детейПолитика, 11:16
Доплаты по индексированной пенсии военных выдадут в мартеОбщество, 11:09
Польша поднимала в воздух истребители из-за ударов по УкраинеПолитика, 11:09
Акции «РусГидро» упали на обсуждении моратория на выплату дивидендовИнвестиции, 11:01
«Яндекс» представил «умный» телевизор второго поколенияТехнологии и медиа, 11:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:57
Телеведущая Курбангалеева сообщила, что Россия потребовала ее выдатьПолитика, 10:54