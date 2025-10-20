 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Новой Москве мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии, сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, росгвардеец 19 октября в Краснопахорском районе попытался проверить документы у молодого человека, но тот нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Росгвардейца госпитализировали.

Личность нападавшего была установлена, сейчас его разыскивают. По факту нападения возбудили дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Подозреваемому грозит срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В середине октября в Татарстане женщина, повредившая чужой автомобиль, напала на прибывшего на вызов сотрудника полиции с ножом. По ней пришлось открыть огонь из табельного оружия. Нападавшая была ранена в ногу, ее госпитализировали.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва Росгвардия нападение мужчина с ножом ножевые ранения
Материалы по теме
Суд арестовал напавшего на педагогов с ножом бывшего студента
Общество
Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя на Арбате
Общество
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Инвестиции в золото для юридических лиц: инструкция, как выбрать активы Инвестиции, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России Политика, 20:32
В Болгарии готовы предоставить самолету Путина воздушный коридор Политика, 20:32
Захарова прокомментировала слова Каллас о поездке Путина в Будапешт Политика, 20:31
Как потолстел и постарел среднестатистический россиянин. Инфографика Общество, 20:29
Синнер отказался помогать сборной Италии в финале Кубка Дэвиса Спорт, 20:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир Политика, 20:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 20:23
В Главном радиочастотном центре сменился гендиректор Политика, 20:21
В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Трамп сообщил об оружии США, о котором «многие даже не знают» Политика, 19:53