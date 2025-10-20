В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Новой Москве мужчина несколько раз ударил ножом сотрудника Росгвардии, сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, росгвардеец 19 октября в Краснопахорском районе попытался проверить документы у молодого человека, но тот нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся. Росгвардейца госпитализировали.

Личность нападавшего была установлена, сейчас его разыскивают. По факту нападения возбудили дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Подозреваемому грозит срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

В середине октября в Татарстане женщина, повредившая чужой автомобиль, напала на прибывшего на вызов сотрудника полиции с ножом. По ней пришлось открыть огонь из табельного оружия. Нападавшая была ранена в ногу, ее госпитализировали.