Песков сообщил об отсутствии планов провести разговор Путина и Трампа

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

У Москвы и Вашингтона пока нет в планах проведения телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

16 октября 2025 года Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили возможность нового двухстороннего саммита. Американский президент предложил провести встречу в Будапеште. Подготовка к ней должна была начаться с контакта глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.