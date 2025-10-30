Песков сообщил об отсутствии планов провести разговор Путина и Трампа
У Москвы и Вашингтона пока нет в планах проведения телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».
16 октября 2025 года Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили возможность нового двухстороннего саммита. Американский президент предложил провести встречу в Будапеште. Подготовка к ней должна была начаться с контакта глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
