Переговоры России и США⁠,
0

Песков сообщил об отсутствии планов провести разговор Путина и Трампа

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

У Москвы и Вашингтона пока нет в планах проведения телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

16 октября 2025 года Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили возможность нового двухстороннего саммита. Американский президент предложил провести встречу в Будапеште. Подготовка к ней должна была начаться с контакта глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Лавров раскрыл, от кого зависит проведение саммита в Будапеште
Политика
Сергей Лавров

Денис Малышев
Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
