Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине

Трамп и Си обсуждали возможность совместных действий для завершения конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что почти не говорил о нефти, хотя анонсировал возможное давление с помощью нее

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 года (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Пусане обсудили украинский конфликт и договорились о совместной работе для его завершения. Об этом Трамп рассказал на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи.

«Мы долго обсуждали этот вопрос и договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — сказал он.

Трамп отметил, что теме покупки Китаем нефти у России было уделено мало внимания, хотя он анонсировал, что намерен обсудить давление на Москву в этом направлении с Пекином — путем сокращения Китаем поставок.

Трамп в сентябре говорил, что Китай и Индия — это «главные спонсоры» конфликта на Украине, поскольку они покупают российскую нефть. В отношении Дели американский президент ввел из-за этого дополнительный тариф 25% (в общем пошлина достигла 50%), чтобы вынудить страну сократить поставки. Делать такой же шаг в сторону Китая Трамп не стал.

МИД Китая отмечал, что «принуждение и давление не решат проблему» конфликта на Украине. Пекин не раз подчеркивал, что «стоит на стороне мира» и дипломатического урегулирования.

Индия называла меры со стороны США несправедливыми. Reuters со ссылкой на представителя Белого дома 17 октября сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50%. Повышенные пошлины на тот момент были введены около полутора месяцев назад.