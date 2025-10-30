 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп и Си обсуждали возможность совместных действий для завершения конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что почти не говорил о нефти, хотя анонсировал возможное давление с помощью нее
Дональд Трамп и Си Цзиньпин&nbsp;на саммите&nbsp;Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 года
Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея, 30 октября 2025 года (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Пусане обсудили украинский конфликт и договорились о совместной работе для его завершения. Об этом Трамп рассказал на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи.

«Мы долго обсуждали этот вопрос и договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — сказал он.

Трамп отметил, что теме покупки Китаем нефти у России было уделено мало внимания, хотя он анонсировал, что намерен обсудить давление на Москву в этом направлении с Пекином — путем сокращения Китаем поставок.

Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине
Политика
Кирилл Дмитриев

Трамп в сентябре говорил, что Китай и Индия — это «главные спонсоры» конфликта на Украине, поскольку они покупают российскую нефть. В отношении Дели американский президент ввел из-за этого дополнительный тариф 25% (в общем пошлина достигла 50%), чтобы вынудить страну сократить поставки. Делать такой же шаг в сторону Китая Трамп не стал.

МИД Китая отмечал, что «принуждение и давление не решат проблему» конфликта на Украине. Пекин не раз подчеркивал, что «стоит на стороне мира» и дипломатического урегулирования.

Индия называла меры со стороны США несправедливыми. Reuters со ссылкой на представителя Белого дома 17 октября сообщил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской нефти на 50%. Повышенные пошлины на тот момент были введены около полутора месяцев назад.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Си Цзиньпин Украина США Китай
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине
Политика
Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории
Политика
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения Общество, 09:28
Самые несчастные в компании — менеджеры среднего звена. Как это исправить Образование, 09:28
Как поднять продажи в праздники, если у вас нет тематических товаровПодписка на РБК, 09:13
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Поможет ли директорам компаний страхование при уголовных делахПодписка на РБК, 09:00
Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине Политика, 08:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пятый за утро аэропорт ограничил полеты Политика, 08:40
Почему суды все чаще вводят оздоровительные процедуры вопреки кредиторамПодписка на РБК, 08:38
Начал вещание международный телеканал для детей «Умка» Бизнес, 08:33
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России Политика, 08:12
Что такое безотзывный вклад и для чего он нужен: объяснение ЦБ Инвестиции, 08:12
ФНС усилила контроль за иностранными компаниями россиян. Как действоватьПодписка на РБК, 08:08