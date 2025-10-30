В Подмосковье нашли части тела пропавшего в Лобне подростка спустя 18 дней

В Московской области на железнодорожных путях между перегонными станциями Некрасовская и Икша обнаружили фрагменты частей тела 14-летнего подростка, пропавшего в Лобне 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они [останки] принадлежат пропавшему несовершеннолетнему», — говорится в сообщении ведомства.

Среди различных версией произошедшего следователи рассматривают «травмирование подростка электропоездом» как приоритетную.

В ведомстве также призвали родителей подростков провести разъяснительные беседы с детьми об опасности зацепинга и его трагических последствиях.

Уголовное дело по факту пропажи подростка в Лобне СК возбудил 16 октября. Позже в ведомстве отметили, что останки подростка нашли в рамках расследования дела по ч.1 ст.105 Уголовного кодекса (убийство).

Движение «ЛизаАлерт» начало поиски пропавшего подростка, однако позже сообщило об их приостановке, сославшись на ожидание деталей от СК.

Ранее в октябре подмосковный Минздрав сообщил, что в Московской области один подросток погиб и еще один госпитализирован после того, как их ударило током на крыше поезда. Как отметило ведомство, несовершеннолетние занимались зацепингом.