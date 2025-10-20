В Подмосковье приостановили поиски пропавшего 14-летнего зацепера

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

«ЛизаАлерт» приостановила поиски 14-летнего подростка-зацепера из подмосковной Лобни, который пропал неделю назад после ухода из дома, сообщили РБК представители отряда. Окончательно поиск не прекращен, пока идет проверка информации о пропавшем мальчике, пояснили они.

«В настоящее время поиск приостановлен, но не прекращен. Есть такое понятие, как стоп, проверка информации. Все детали пока нужно уточнять в СК», — сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Отец мальчика подтвердил изданию МСК1, что поиски приостановили. «Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют», — сказал он.

Школьник перед исчезновением планировал встретиться с зацеперами — любителями проезда на внешних элементах железнодорожного транспорта. За время семидневных поисков удалось выйти на его след: на железнодорожных путях нашли кроссовки и мобильный телефон подростка. Волонтеры, полиция и уголовный розыск обследовали около 30 км вдоль железной дороги. По одной из версий, подросток мог отправиться на встречу зацеперов в Звенигород, поскольку пытался купить билет на электричку в Рузский городской округ.

Родители отмечали, что мальчик ранее никогда не сбегал из дома, а его увлечение зацепингом семья обсуждала без конфликтов.

«Мы все с ним поговорили и объяснили, что это опасно. Все было без истерик», — рассказала изданию мать подростка.

По факту исчезновения молодого человека возбуждено уголовное дело.