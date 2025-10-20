 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Подмосковье приостановили поиски пропавшего 14-летнего зацепера

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

«ЛизаАлерт» приостановила поиски 14-летнего подростка-зацепера из подмосковной Лобни, который пропал неделю назад после ухода из дома, сообщили РБК представители отряда. Окончательно поиск не прекращен, пока идет проверка информации о пропавшем мальчике, пояснили они.

«В настоящее время поиск приостановлен, но не прекращен. Есть такое понятие, как стоп, проверка информации. Все детали пока нужно уточнять в СК», — сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Отец мальчика подтвердил изданию МСК1, что поиски приостановили. «Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к отцу мальчика и в управление Следственного комитета по Московской области.

Школьник перед исчезновением планировал встретиться с зацеперами — любителями проезда на внешних элементах железнодорожного транспорта. За время семидневных поисков удалось выйти на его след: на железнодорожных путях нашли кроссовки и мобильный телефон подростка. Волонтеры, полиция и уголовный розыск обследовали около 30 км вдоль железной дороги. По одной из версий, подросток мог отправиться на встречу зацеперов в Звенигород, поскольку пытался купить билет на электричку в Рузский городской округ.

Суд запретил видео с инструкцией по проезду для зацеперов на «Сапсане»
Общество
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Родители отмечали, что мальчик ранее никогда не сбегал из дома, а его увлечение зацепингом семья обсуждала без конфликтов.

«Мы все с ним поговорили и объяснили, что это опасно. Все было без истерик», — рассказала изданию мать подростка.

По факту исчезновения молодого человека возбуждено уголовное дело.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
«зацеперы» зацеперы зацепер «зацепер» Подмосковье пропажа
Материалы по теме
В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество
МВД сообщило о снижении числа зацеперов из-за штрафов и кибердружин
Общество
Подросток-зацепер приехал из Москвы в Петербург на «Сапсане»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Инвестиции в золото для юридических лиц: инструкция, как выбрать активы Инвестиции, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России Политика, 20:32
В Болгарии готовы предоставить самолету Путина воздушный коридор Политика, 20:32
Захарова прокомментировала слова Каллас о поездке Путина в Будапешт Политика, 20:31
Как потолстел и постарел среднестатистический россиянин. Инфографика Общество, 20:29
Синнер отказался помогать сборной Италии в финале Кубка Дэвиса Спорт, 20:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир Политика, 20:25
Как цифровые продукты стали драйверами роста МСП Отрасли, 20:23
В Главном радиочастотном центре сменился гендиректор Политика, 20:21
В Москве мужчина нанес несколько ножевых ранений сотруднику Росгвардии Общество, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Трамп сообщил об оружии США, о котором «многие даже не знают» Политика, 19:53