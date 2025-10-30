Медведев ответил в Х на предложение испытать «Посейдон» на Бельгии
Испытание подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» на Бельгии приведет к ее «исчезновению», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на комментарий пользователя социальной сети Х к его посту, в котором замперд назвал подводный аппарат возможным «оружием Судного дня».
Пользователь под ником SelfMade написала в комментариях под постом Медведева: «мне кажется, нужно больше тестировать [«Посейдон»], используя Бельгию в качестве испытательного полигона». На что зампред Совбеза ответил: «Тогда Бельгия исчезнет...»
В посте, под которым развернулось обсуждение испытаний «Посейдона», Медведев написал, что, в отличие от крылатой ракеты «Буревестник», «Посейдон» может рассматриваться как «оружие Судного дня». В этом же посте Медведев «поздравил всех российских друзей» с испытанием «Посейдона», подчеркнув, что особенно он поздравляет министра обороны Бельгии Тео Франкена.
Ранее в интервью изданию De Morgen Франкен заявил, что Бельгия «сотрет Москву с карты мира» в случае возможного удара России по Брюсселю. Так он отреагировал на испытание в России «Буревестника». Посольство России назвало слова министра безответственными и способными втянуть Европу в новую войну.
Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко в ответ на слова Франкена заявил, что Западная Европа «наслаждется атмосферой военного психоза», назвав угрозы министра обороны Бельгии «только риторикой».
«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.
Спустя неделю, 28 октября, прошли испытания безэкипажного аппарата с ядерной и энергетической установкой «Посейдон». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует», — заявил президент Владимир Путин.
