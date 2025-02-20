Би-би-си закроет офис в Азербайджане из-за требования властей
Британская вещательная корпорация Би-би-си решила закрыть свой офис в Азербайджане, об этом сообщила редакция.
«BBC приняла «неохотное решение» закрыть свой офис в стране после получения устного указания от Министерства иностранных дел», — говорится в сообщении редакции.
Корпорация добавила, что глубоко сожалеет об «ограничении свободы прессы».
Команда СМИ в Азербайджане приостановила свою журналистскую деятельность, но добивается разъяснений по поводу распоряжения властей и намерена продолжить вещание на азербайджанском языке.
BBC News Azerbaijan работает с 1994 года. Как следует из заявления, сейчас еженедельная аудитория СМИ составляет 1 млн человек.
В России Би-би-си приостановила работу 4 марта 2022 года — из-за закона об уголовном наказании за сообщения о российских вооруженных силах, которые могут быть признаны фейковыми. Гендиректор корпорации тогда заявил, что ценит безопасность сотрудников «превыше всего»: в компании не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу. Однако через четыре дня корпорация анонсировала возобновление репортажей из России на английском языке.
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