 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района

Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района, она успела покинуть машину
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Татьяна&nbsp;Круглякова
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Татьяна&nbsp;Круглякова
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Татьяна Круглякова
(Фото: vvgladkov / Telegram)

В результате удара дрона ВСУ сгорел автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой, начиная с Салтыково, гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — уточнил губернатор.

Гладков добавил, что чиновница и ее водитель успели покинуть автомобиль непосредственно перед ударом беспилотника. Машина полностью сгорела.

Расстояние от села Салтыково до границы с Украиной составляет около 35 км.

При ударе дрона по заводу в Белгородской области погиб мужчина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

В середине октября в Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал глава села Мокрая Орловка Грайворонского округа Сергей Кулаков.

Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область ВСУ беспилотники атака дронов Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Брянской области мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю
Политика
Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
Политика
Женщина погибла при ударе FPV-дрона по автомобилю в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
На форуме Yandex Connect представят новые ИИ-инструменты «Яндекс 360» Отрасли, 19:37
Минфин США снял санкции с Милорада Додика и членов его семьи Политика, 19:36
Аутсайдер Восточной конференции КХЛ выиграл четвертый матч подряд Спорт, 19:33
В «Ренессанс Капитале» спрогнозировали рост доллара до ₽100 в 2026 году Инвестиции, 19:26
Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Политика, 19:26
Российский бизнес рассказал, приходится ли увольнять людей ради ИИ
РАДИО
 Бизнес, 19:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как составить рабочую стратегию развития бизнеса. Готовый алгоритм Образование, 18:59
Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 18:58
«Авангард» в 10-й раз подряд победил «Барыс» на своем льду Спорт, 18:53
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное Политика, 18:52
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:37
В «самой смертоносной операции» полиции в Рио погибли 130 человек Общество, 18:31
Маск запустил «Грокипедию». Зачем ему нужна альтернативная «Википедия» Life, 18:28