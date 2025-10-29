Дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района
В результате удара дрона ВСУ сгорел автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой, начиная с Салтыково, гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», — уточнил губернатор.
Гладков добавил, что чиновница и ее водитель успели покинуть автомобиль непосредственно перед ударом беспилотника. Машина полностью сгорела.
Расстояние от села Салтыково до границы с Украиной составляет около 35 км.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
В середине октября в Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал глава села Мокрая Орловка Грайворонского округа Сергей Кулаков.
Мужчине диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и ноги.
