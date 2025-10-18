Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника

Ранен глава приграничного села Мокрая Орловка — дрон ударил по легковому автомобилю. Чиновник госпитализирован. Днем ранее был ранен руководитель села в другом районе близ границы с Украиной

Сергей Кулаков (слева) (Фото: Администрация Грайворонского округа)

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранен глава села Мокрая Орловка (Грайворонский округ) Сергей Кулаков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Главу Мокрой Орловки Сергея Михайловича Кулакова бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги», — сказано в сообщении.

Мокрая Орловка находится менее чем в пяти километрах от границы с Сумской областью Украины. Дунайка — село северо-восточнее Мокрой Орловки, в пределах 10 км от границы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Белгородской области, в Мокроорловскую территориальную администрацию.

Накануне, 17 октября, из-за дрона пострадал еще один сельский чиновник из области — глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко. Он получил ранения во время объезда территории на участке дороги Казинка — Михайловка. Гоженко диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.

18 октября в хуторе Кургашки Валуйского округа из-за атаки FPV-дрона на легковой автомобиль получил увечья 13-летний мальчик. У ребенка минно-взрывная травма и осколочные ранения головы и ноги, он в больнице.