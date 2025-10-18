 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника

Глава белгородского села Мокрая Орловка Кулаков получил ранение при атаке дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранен глава приграничного села Мокрая Орловка — дрон ударил по легковому автомобилю. Чиновник госпитализирован. Днем ранее был ранен руководитель села в другом районе близ границы с Украиной
Сергей Кулаков (слева)
Сергей Кулаков (слева) (Фото: Администрация Грайворонского округа)

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранен глава села Мокрая Орловка (Грайворонский округ) Сергей Кулаков, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вражеский беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Главу Мокрой Орловки Сергея Михайловича Кулакова бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения головы и ноги», — сказано в сообщении.

Мокрая Орловка находится менее чем в пяти километрах от границы с Сумской областью Украины. Дунайка — село северо-восточнее Мокрой Орловки, в пределах 10 км от границы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Белгородской области, в Мокроорловскую территориальную администрацию.

В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 17 октября, из-за дрона пострадал еще один сельский чиновник из области — глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко. Он получил ранения во время объезда территории на участке дороги Казинка — Михайловка. Гоженко диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча.

18 октября в хуторе Кургашки Валуйского округа из-за атаки FPV-дрона на легковой автомобиль получил увечья 13-летний мальчик. У ребенка минно-взрывная травма и осколочные ранения головы и ноги, он в больнице.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов
Политика
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников
Политика
Глава администрации пострадал при ударе дрона в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом Политика, 17:50
«Ак Барс» упустил преимущество в две шайбы, но выиграл седьмой раз подряд Спорт, 17:47
Медведев отреагировал на сообщения об отказе Трампа дать Tomahawk Украине Политика, 17:34
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Австрия одобрит санкции против России, которые тормозила из-за Raiffeisen Политика, 17:24
«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте Спорт, 17:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Медведев назвал неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем Политика, 16:56
Клуб АПЛ уволил тренера спустя чуть больше месяца после назначения Спорт, 16:53
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37