При ударе дрона по заводу в Белгородской области погиб мужчина

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мужчина, еще шесть человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина погиб при ударе беспилотника по производственному предприятию в Шебекино. Еще трое мужчин получили осколочные ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Оборудование, фасады и остекление двух зданий предприятия повреждены, добавил глава региона.

Также два человека пострадали в Шебекинском округе: женщина получила слепое осколочное ранение лица, а мужчина — баротравму. Как сообщил губернатор, баротравму также получила жительница Грайворонского округа, там беспилотник ударил по коммерческому объекту и повредил кровлю здания и два автомобиля.

Четыре жителя Белгородской области пострадали в результате атаки дронов
Политика

Регион регулярно подвергается налету БПЛА. За прошедшую ночь над Белгородской областью сбили восемь дронов.

