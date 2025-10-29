В Белом доме назвали время встречи Трампа с Си Цзиньпином

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Личные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее начнутся в четверг, 30 октября, в 11:00 по местному времени (5:00 мск).

Информация об этом опубликована в расписании Белого дома.

«В 11:00 президент участвует в двусторонней встрече с председателем КНР Си», — говорится в графике.

По этому расписанию Трамп в 12:55 по местному времени должен вылететь из Южной Кореи в Вашингтон, закончив таким образом турне по странам Азии.

Ранее МИД Китая опубликовал информацию, что встреча лидеров США и КНР состоится в Пусане. В заявлении ведомства говорится, что Трамп и Си обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».

На брифинге в Белом доме 25 октября президент США рассказал, что на встрече с Си он может обсудить сокращение закупок Китаем нефти из России. Кремль считает незаконным требование Соединенных Штатов к другим странам прекратить импорт российского сырья.

О готовящейся встрече с председателем КНР республиканец сообщил 1 октября в Truth Social. Трамп рассказал, что планирует обсудить ранее заключенное между США и КНР соглашение, по которому Китай обязан покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

Телефонные переговоры Си и Трампа состоялись 19 сентября по просьбе американской стороны.