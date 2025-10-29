 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Белом доме назвали время встречи Трампа с Си Цзиньпином

Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Личные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее начнутся в четверг, 30 октября, в 11:00 по местному времени (5:00 мск).

Информация об этом опубликована в расписании Белого дома.

«В 11:00 президент участвует в двусторонней встрече с председателем КНР Си», — говорится в графике.

По этому расписанию Трамп в 12:55 по местному времени должен вылететь из Южной Кореи в Вашингтон, закончив таким образом турне по странам Азии.

Трампу вручили высшую госнаграду Южной Кореи и копию древней короны
Политика

Ранее МИД Китая опубликовал информацию, что встреча лидеров США и КНР состоится в Пусане. В заявлении ведомства говорится, что Трамп и Си обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».

На брифинге в Белом доме 25 октября президент США рассказал, что на встрече с Си он может обсудить сокращение закупок Китаем нефти из России. Кремль считает незаконным требование Соединенных Штатов к другим странам прекратить импорт российского сырья.

О готовящейся встрече с председателем КНР республиканец сообщил 1 октября в Truth Social. Трамп рассказал, что планирует обсудить ранее заключенное между США и КНР соглашение, по которому Китай обязан покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

Телефонные переговоры Си и Трампа состоялись 19 сентября по просьбе американской стороны.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Си Цзиньпин переговоры Южная Корея
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
