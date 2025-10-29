В Белом доме назвали время встречи Трампа с Си Цзиньпином
Личные переговоры президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее начнутся в четверг, 30 октября, в 11:00 по местному времени (5:00 мск).
Информация об этом опубликована в расписании Белого дома.
«В 11:00 президент участвует в двусторонней встрече с председателем КНР Си», — говорится в графике.
По этому расписанию Трамп в 12:55 по местному времени должен вылететь из Южной Кореи в Вашингтон, закончив таким образом турне по странам Азии.
Ранее МИД Китая опубликовал информацию, что встреча лидеров США и КНР состоится в Пусане. В заявлении ведомства говорится, что Трамп и Си обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».
На брифинге в Белом доме 25 октября президент США рассказал, что на встрече с Си он может обсудить сокращение закупок Китаем нефти из России. Кремль считает незаконным требование Соединенных Штатов к другим странам прекратить импорт российского сырья.
О готовящейся встрече с председателем КНР республиканец сообщил 1 октября в Truth Social. Трамп рассказал, что планирует обсудить ранее заключенное между США и КНР соглашение, по которому Китай обязан покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.
Телефонные переговоры Си и Трампа состоялись 19 сентября по просьбе американской стороны.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт