Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Пусане

Трамп и Си Цизньпин встретятся в Пусане 30 октября. Они обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес», сообщил МИД Китая

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября проведут встречу в Пусане. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

«В соответствии с договоренностью между Китаем и США председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Дональдом Трампом в Пусане (Республика Корея) 30 октября», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что лидеры обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».

О готовящейся встрече с Си Цзиньпином Трамп сообщал 1 октября в Truth Social. «Через четыре недели я встречусь с президентом Китая Си», — написал тогда Трамп.

Тогда же американский президент рассказал, что на переговорах с китайским лидером он собирается поднять вопрос о ранее заключенном между США и Китаем соглашении, по которому КНР обязана покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

«Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они должны были закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, в частности соевые бобы», — написал Трамп, пообещав, что этот вопрос станет одной из приоритетных тем переговоров.

В августе Трамп заявил, что Пекин «обеспокоен нехваткой соевых бобов», и призвал страну в четыре раза увеличить заказы на поставку последних из США. Это, по мнению республиканца, должно способствовать существенному сокращению дефицита торгового баланса США и Китая.

25 октября Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что на встрече с Си Цзиньпином он может обсудить сокращение закупок российской нефти. Кремль считает требование США к другим странам прекратить импорт российского сырья незаконным.

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры по просьбе американской стороны 19 сентября. Информацию о разговоре опубликовало в Х посольство Китая в США, не уточнив, о чем именно он был.