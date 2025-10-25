 Перейти к основному контенту
Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение КНР импорта нефти из России

По его словам, Китай сокращает закупки российской нефти, а Индия — сокращает их полностью. Он допустил, что на встрече с Си обсудит поставки нефти из России

Американский президент Дональд Трамп обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином сокращение закупок российской нефти на их совместной встрече. Об этом Трамп сказал журналистам Белого дома.

«Возможно, я обсужу это. <...> Китай значительно сокращает закупки российской нефти. А Индия сокращает полностью. И мы ввели санкции», — заявил президент США.

Bloomberg узнал, как Трамп усилит давление на Китай перед встречей с Си
Политика

Накануне Трамп вылетел из Вашингтона в Куала-Лумпур. Это отправная точка азиатского турне американского лидера, которое продлится около недели.

В рамках турне он посетит Малайзию — там пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японию, Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На последнем мероприятии, как предполагается, Трамп 30 октября встретится с главой КНР.

Ранее Bloomberg со ссылкой на американских источников писал, что Трамп во время азиатского турне собирается подписать экономические соглашения по критически важным полезным ископаемым с различными партнерами, чтобы тем самым усилить давление на Китай — ключевого мирового поставщика подобных ресурсов.

Говоря о возможной встрече с Си, Трамп сказал, что ожидает хороших результатов от нее. Он сказал, что надеется на заключение сделок, поскольку Китай вряд ли сохранит устойчивость из-за грозящего ему тарифа в 157%.

В Китае подчеркивали, что если США хотят продолжать борьбу в рамках торговой войны, то и Пекин будет «бороться до конца», а если Вашингтон хочет переговоров, то КНР оставляет двери открытыми.

США в начале августа объявили о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти. 15 октября Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть из России.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Требования США к Индии из-за нефти из России там называли фактически угрозами.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

