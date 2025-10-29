Задержаны еще двое участников похищения бизнесмена и футболиста
Следователи задержали в Санкт-Петербурге еще двух подозреваемых в участии в похищении людей и разбое, один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
Ранее, 27 октября, были задержаны четверо подозреваемых в похищении предпринимателя и попытках похищения футболиста.
«23 октября фигуранты, распределив роли между собой, находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к потерпевшему насилие, попытались его похитить», — говорится в сообщении СК.
Замысел преступников сорвался, поскольку потерпевший «оказал активное сопротивление, а также ему помог знакомый, и они убежали». Однако позже подозреваемые совершили похищение другого мужчины и требовали перевести им 10 млн руб. за освобождение.
По информации источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о футболисте «Зенита» 27-летнем Андрее Мостовом. 23 октября неизвестные силой пытались затолкать спортсмена в иномарку, ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун, отмечает 78.ру.
Через два дня, по данным СК, та же группа подозреваемых похитила другого мужчину у магазина на Крестовском острове. «Фонтанка» сообщила, что пострадавшим оказался 50-летний Сергей Селегень — зять бывшего спикера петербургского Законодательного собрания, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Данную информацию подтвердил источник РБК.
Уголовных дела возбудили по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (покушение на похищение человека), ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека), ст. 162 Уголовного кодекса (разбой). Максимальное наказание по двум последним статьям — лишение свободы на срок до 12 лет и до 15 лет.
