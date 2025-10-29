 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Задержаны еще двое участников похищения бизнесмена и футболиста

Следователи задержали в Санкт-Петербурге еще двух подозреваемых в участии в похищении людей и разбое, один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Ранее, 27 октября, были задержаны четверо подозреваемых в похищении предпринимателя и попытках похищения футболиста.

«23 октября фигуранты, распределив роли между собой, находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к потерпевшему насилие, попытались его похитить», — говорится в сообщении СК.

Кто из футболистов становился целью похитителей
Спорт
Фото:ФК "Зенит" / ТАСС

Замысел преступников сорвался, поскольку потерпевший «оказал активное сопротивление, а также ему помог знакомый, и они убежали». Однако позже подозреваемые совершили похищение другого мужчины и требовали перевести им 10 млн руб. за освобождение.

По информации источника РБК в правоохранительных органах, речь идет о футболисте «Зенита» 27-летнем Андрее Мостовом. 23 октября неизвестные силой пытались затолкать спортсмена в иномарку, ему помог отбиться хоккеист Александр Гракун, отмечает 78.ру.

Через два дня, по данным СК, та же группа подозреваемых похитила другого мужчину у магазина на Крестовском острове. «Фонтанка» сообщила, что пострадавшим оказался 50-летний Сергей Селегень — зять бывшего спикера петербургского Законодательного собрания, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Данную информацию подтвердил источник РБК.

Уголовных дела возбудили по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (покушение на похищение человека), ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса (похищение человека), ст. 162 Уголовного кодекса (разбой). Максимальное наказание по двум последним статьям — лишение свободы на срок до 12 лет и до 15 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Полина Минаева
Следственный комитет Андрей Мостовой похищение Санкт-Петербург разбой
Материалы по теме
Суд арестовал похитителей зятя депутата и футболиста в Петербурге
Общество
Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали
Общество
СК заявил о задержании пятого подозреваемого в попытке похитить Мостового
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн Спорт, 15:06
Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным Политика, 15:05
Путин заявил, что армия идет вперед на всех участках фронта Политика, 15:03
«Билайн» назван самым безопасным оператором по версии ComNews Research Отрасли, 14:59
Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк» Политика, 14:57
В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем Политика, 14:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» Политика, 14:53
Стубб увидел в Казахстане возможную альтернативу нефти и газу из России Политика, 14:52
Турецкий клуб сообщил об уходе Сергея Юрана Спорт, 14:49
В Киеве сообщили о строительстве семи новых теплоэлектростанций Политика, 14:49
В Кремле заявили, что следят за реакцией россиян на санкции США Политика, 14:44
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин приехал в военный госпиталь с иконами Политика, 14:35