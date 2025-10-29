 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Кто из футболистов становился целью похитителей

В октябре группа злоумышленников попыталась похитить форварда сборной России Андрея Мостового с целью вымогательства. Ему удалось отбиться от нападавших. «РБК Спорт» рассказывает, кто из футболистов сталкивался с подобным
Фото: ФК "Зенит" / ТАСС
Фото: ФК "Зенит" / ТАСС

В понедельник стало известно об инциденте с нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Андреем Мостовым. 23 октября футболиста попыталась похитить группа неизвестных. Злоумышленники попытались силой затолкать игрока в автомобиль, но он смог отбиться благодаря хоккеисту Александру Гракуну, который в это время был с ним.

Спустя два дня эти же злоумышленники совершили похищение Сергея Селегена, зятя бывшего петербургского законодательного собрания, депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Следствие установило, что фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей. Автомобиль, на котором похитители планировали увезти бизнесмена, остановила полиция, и мужчина был освобожден.

По делу о попытке похищения Мостового были задержаны пятеро: Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев были арестованы до 25 декабря 2025 год. Пятый фигурант, 27-летний житель Зарайска (Подмосковье), был задержан по месту жительства.

Сам Андрей Мостовой признался, что был шокирован тем, что подобное может произойти в наше время: «После этого инцидента всю ночь, конечно, с другом были на связи. Тяжело было уснуть». По словам футболиста, он не сразу сообщил о случившемся, а обратился в службу безопасности «Зенита» только на следующее утро. Он также не сразу рассказал об этой ситуации своим близким.

Футболиста держали 25 дней в подвале

Фото: Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images

В марте 1981 года форвард «Барселоны» Энрике де Кастро Гонсалес, известный как Кини, отправился в аэропорт встречать семью после матча с «Эркулесом». По пути футболист заехал на заправку, где трое мужчин внезапно напали на него и заставили сесть в машину под дулом пистолета. Похитителями оказались обычные рабочие, ранее не замеченные в преступных делах.

Похищение длилось 25 дней. Кини удерживали в сыром подвале под гаражом, полностью лишенном света и связи с внешним миром. Поскольку в то время футболист был одним из лучших игроков Испании и находился в центре внимания СМИ, похитители знали, что его похищение вызовет большой резонанс. Об этом The Athletic рассказал Карлес Решак, один из игроков команды «Барсы» и близкий друг Кини.

Позже выяснилось, что изначально целью был тренер «Барселоны» Эленио Эррера. Но когда похитители узнали, что тренер простудился, они изменили план, опасаясь, что он может умереть.

Поскольку злоумышленники не знали, как организовать передачу выкупа, они несколько раз срывали переговоры. Однако полиция в итоге нашла место, где держали Кини, и освободила его без уплаты требуемой суммы. Похитители получили по 10 лет тюрьмы. Хотя «Барселона» лишилась шансов на чемпионство в том сезоне, Кини все равно завершил год в статусе лучшего бомбардира лиги.

Омар Романо пережил два месяца в плену

Фото: Sergio Mejia / Getty Images

В 2005 году, когда Омар Романо руководил клубом «Крус Асуль», аргентинский тренер пережил похищение. Когда он возвращался с тренировки, дорогу специалисту перекрыли два джипа. Пятеро вооруженных злоумышленников вышли из автомобилей, открыли огонь по машине тренера и силой извлекли его. Позднее полиция обнаружила джипы, украденные накануне.

В течение двух месяцев Омар Романо оставался в заложниках. Полиции в итоге удалось определить его местонахождение и освободить тренера. Сам Романо после освобождения рассказывал журналистам, что ему предоставлялась возможность периодически общаться с семьей и что он не сталкивался с жестким обращением со стороны похитителей.

Звезда «Реала» в руках венесуэльских повстанцев

Фото: Carlos Alvarez / Laureus / Getty Images

В августе 1963 года легендарный форвард мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано был похищен из своего гостиничного номера. Похитителями были не обычные преступники, а участники «Фронта национального освобождения» (FALN), которые в то время боролись против президента Венесуэлы Ромуло Бетанкура.

Четверо злоумышленников ворвались в номер, завязали игроку глаза, вывели его из здания и посадили в машину. Их целью было привлечь внимание к своему движению, а не получить денежный выкуп. В плену футболист пробыл два дня, при этом его кормили, поили и даже угощали сигаретами.

В поисках Ди Стефано были задействованы около десяти тысяч полицейских по всей стране. О похищении звездного нападающего написали все газеты. Получив необходимую им огласку, похитители освободили футболиста.

Скрывал попытку похищения 30 лет

Фото: Keystone / Getty Images

Долгое время оставался открытым вопрос: почему футболист сборной Нидерландов Йохан Кройфф, один из величайших игроков в истории футбола, решил пропустить чемпионат мира 1978 года в Аргентине.

В то время ходило множество слухов о причине отказа Кройффа от участия в чемпионате. Среди версий были его неприязнь к военной диктатуре в Аргентине, конфликт с Голландской футбольной ассоциацией по поводу спонсорства, а также предположения, что ехать в сборную ему запретила жена. Уже после чемпионата Кройффа  обвиняли в том, что именно из-за него команда не смогла завоевать трофей, проиграв в финале.

Однако истинная причина стала известна лишь в 2008 году. Оказалось, что за год до чемпионата Кройффа попытались похитить в его собственной квартире в Барселоне. Неизвестный злоумышленник приставил винтовку к голове футболиста, затем связал его и его жену на глазах у детей. Похищение в итоге не удалось. Сам Кройфф не вдавался в детали, упомянув лишь, что после этого инцидента полиция охраняла его дом и в течение четырех месяцев сопровождала его детей в школу.

«Чтобы играть на чемпионате мира, нужно быть на высоте, на 200%. Но бывают моменты, когда в жизни есть и другие ценности», — приводит слова Кройффа издание Daily Mail.

Как гангстер пытался завербовать Димитра Бербатова

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В 2009 году болгарский нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитр Бербатов рассказал, что в 1999 году, еще будучи игроком софийского ЦСКА, был похищен.

18-летнего Бербатова схватили после тренировки трое подручных гангстера Георгия Илиева, который, как предполагалось, хотел, чтобы молодой футболист подписал контракт с его клубом «Левски» из Кюстендила. Футболист успел позвонить своему отцу Ивану, который вмешался в ситуацию.

«Это было ужасное испытание, но это было давно. Тогда были другие времена», — цитирует Бербатова Daily Mail.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
Футбол Андрей Мостовой ФК Зенит сборная России по футболу похищение человека
Андрей Мостовой фото
Андрей Мостовой
футболист
5 ноября 1997 года
