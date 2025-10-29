 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

ВС России за сутки нанесли удары по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Также российские военные нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.

Утром глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове атакован объект критической инфраструктуры.

Минобороны сообщило о контроле над Вишневым в Днепропетровской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее, 25 октября, российское военное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Минобороны ВСУ энергетика ВС России
