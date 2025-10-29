Минобороны сообщило об ударе по объектам энергетики, обеспечивавшим ВСУ
ВС России за сутки нанесли удары по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Также российские военные нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.
Утром глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что в Чернигове атакован объект критической инфраструктуры.
Ранее, 25 октября, российское военное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.
