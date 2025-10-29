 Перейти к основному контенту
Ограничения для мигрантов⁠,
0

В Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов

Сюжет
Ограничения для мигрантов

Силовики провели масштабный рейд против нелегальной миграции в Омской области. По итогам операции «Нелегал-2025» вынесено 23 решения о выдворении с территории России, 38 — о депортации, более 40 — о запрете въезда в Россию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

В ходе рейда проверили около 3 тыс. иностранцев, прибывших в Омскую область и вставших на миграционный учет. Всего выявлено 770 нарушений миграционного законодательства, наложено штрафов на сумму порядка 3 млн руб. По факту фиктивной постановки на миграционный учет и регистрации граждан России открыто 174 материала проверок, возбуждено 31 уголовное дело.

Задержание в Подмосковье 96 нелегальных мигрантов. Видео
Общество

Помимо нарушителей миграционного законодательства были задержаны 20 человек, находившихся в федеральном розыске, а также двое разыскиваемых по линии Интерпола. Четверых привлеченных к уголовной ответственности лишили российского гражданства.

С 5 февраля 2025 года, после начала работы реестра контролируемых лиц, из России выдворили около 35 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщал в октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны, на 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых женщины и дети.

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Омская область Росгвардия нелегалы мигранты
