В Омской области в ходе рейда нашли более 100 нелегальных мигрантов
Силовики провели масштабный рейд против нелегальной миграции в Омской области. По итогам операции «Нелегал-2025» вынесено 23 решения о выдворении с территории России, 38 — о депортации, более 40 — о запрете въезда в Россию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.
В ходе рейда проверили около 3 тыс. иностранцев, прибывших в Омскую область и вставших на миграционный учет. Всего выявлено 770 нарушений миграционного законодательства, наложено штрафов на сумму порядка 3 млн руб. По факту фиктивной постановки на миграционный учет и регистрации граждан России открыто 174 материала проверок, возбуждено 31 уголовное дело.
Помимо нарушителей миграционного законодательства были задержаны 20 человек, находившихся в федеральном розыске, а также двое разыскиваемых по линии Интерпола. Четверых привлеченных к уголовной ответственности лишили российского гражданства.
С 5 февраля 2025 года, после начала работы реестра контролируемых лиц, из России выдворили около 35 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщал в октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны, на 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых женщины и дети.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт