Задержание в Подмосковье 96 нелегальных мигрантов. Видео

Задержание в Подмосковье 96 нелегальных мигрантов попало на видео

Video

96 трудовых мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки, работавших на складе в деревне Коледино, оштрафованы за нарушение режима пребывания и нелегальную трудовую деятельность. Всем назначен штраф 5 тыс. руб. с последующим принудительным выдворением. Операцию провели сотрудники управления по вопросам миграции совместно с полицией Подольска и спецполком полиции.

В отношении мигрантов составлены 46 протоколов за нарушение режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ) и 96 — за нелегальную работу (ст. 18.10 КоАП РФ). Полиция также проводит мероприятия по привлечению к ответственности работодателя, незаконно использовавшего труд иностранцев.