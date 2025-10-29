В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры

Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Чернигове атакован объект критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский в телеграм-канале.

Пострадавших в результате атаки нет, уточнил он.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Так, 25 октября военное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.