Военная операция на Украине⁠,
В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
В Чернигове атакован объект критической инфраструктуры, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский в телеграм-канале.

Пострадавших в результате атаки нет, уточнил он.

В Киеве прогремели взрывы
Политика

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Так, 25 октября военное ведомство сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу. Цели удара были достигнуты, подчеркивалось в сообщении. Военные атаковали их высокоточным оружием большой дальности наземного базирования и ударными беспилотниками.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Чернигов Украина взрыв критическая инфраструктура
