ФСБ показала, что нашла в тайнике готовившего взрыв в Ставрополье
Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт на объекте транспорта в Ставропольском крае. На представленных службой кадрах видно, что подозреваемого задержали на улице.
Также на кадрах видно, как задержанный показывает, что прятал в тайнике. Там — пакет с серебрянкой, шприцы, бутылки с неназванной жидкостью, банки, изолента, проволока.
Силовики также засняли, как подозреваемый делал покупки в магазине товаров для ремонта и в цветочном. Им оказался житель Георгиевска 1980 года рождения, который работал на украинскую террористическую организацию. По его словам, с ним связался куратор в мессенджере Telegram и предложил сотрудничество.
После этого россиянин осуществил фото- и видеосъемку местного железнодорожного моста для возможного подрыва.
Ставрополец арестован, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Кроме того, ведется проверка действий мужчины по статье о госизмене.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов