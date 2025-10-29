ФСБ показала, что нашла в тайнике готовившего взрыв в Ставрополье

ФСБ показала видео, что нашла в тайнике готовившего взрыв в Ставрополье

Video

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт на объекте транспорта в Ставропольском крае. На представленных службой кадрах видно, что подозреваемого задержали на улице.

Также на кадрах видно, как задержанный показывает, что прятал в тайнике. Там — пакет с серебрянкой, шприцы, бутылки с неназванной жидкостью, банки, изолента, проволока.

Силовики также засняли, как подозреваемый делал покупки в магазине товаров для ремонта и в цветочном. Им оказался житель Георгиевска 1980 года рождения, который работал на украинскую террористическую организацию. По его словам, с ним связался куратор в мессенджере Telegram и предложил сотрудничество.

После этого россиянин осуществил фото- и видеосъемку местного железнодорожного моста для возможного подрыва.

Ставрополец арестован, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту). Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Кроме того, ведется проверка действий мужчины по статье о госизмене.