Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта

Сюжет
Военная операция на Украине
Задержанный мужчина 1980 года рождения купил компоненты для изготовления взрывного устройства, спрятал их в тайник и был задержан при выдвижении к месту подрыва для изучения местности. Целью должен был стать железнодорожный мост

В Ставропольском крае задержан местный житель, собиравшийся совершить теракт на транспортном объекте в регионе, сообщили в ФСБ.

Подозреваемый — россиянин 1980 года рождения.

«Установлено, что житель города Георгиевска посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника, и, по его указанию, осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения его подрыва», — сказано в сообщении.

Фигуранта задержали, когда он выдвигался к месту планируемого теракта для изучения местности. Перед этим он заложил в тайник купленные в торгово-розничной сети компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). На кадрах, предоставленных ФСБ, видно, что мужчина делал покупки в магазине товаров для ремонта и в цветочном. Подозреваемый рассказал, что планировал совершить теракт на железнодорожном мосту.

Против ставропольца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Он арестован.

ФСБ показала переписку готовившего теракт с пользователем Bobr Kurva
Общество

За последние две недели это второй случай задержания по подозрению в подготовке теракта жителя Георгиевска. 20 октября ФСБ сообщила о поимке подозреваемого 2000 года рождения в подготовке взрыва в здании администрации муниципального округа. Он вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По заданию куратора он «провел разведку места возможного совершения террористического акта» и купил составляющие для изготовления СВУ, они были найдены у него дома. Фигурант признал вину.

