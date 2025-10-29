Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта
В Ставропольском крае задержан местный житель, собиравшийся совершить теракт на транспортном объекте в регионе, сообщили в ФСБ.
Подозреваемый — россиянин 1980 года рождения.
«Установлено, что житель города Георгиевска посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника, и, по его указанию, осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения его подрыва», — сказано в сообщении.
Фигуранта задержали, когда он выдвигался к месту планируемого теракта для изучения местности. Перед этим он заложил в тайник купленные в торгово-розничной сети компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). На кадрах, предоставленных ФСБ, видно, что мужчина делал покупки в магазине товаров для ремонта и в цветочном. Подозреваемый рассказал, что планировал совершить теракт на железнодорожном мосту.
Против ставропольца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Он арестован.
За последние две недели это второй случай задержания по подозрению в подготовке теракта жителя Георгиевска. 20 октября ФСБ сообщила о поимке подозреваемого 2000 года рождения в подготовке взрыва в здании администрации муниципального округа. Он вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По заданию куратора он «провел разведку места возможного совершения террористического акта» и купил составляющие для изготовления СВУ, они были найдены у него дома. Фигурант признал вину.
