Сотрудники ФСБ и СК задержали «смотрящего за Башкирией»

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Уфе арестовали 49-летнего мужчину, который занял высшее положение в преступной иерархии в Башкирии, сообщило СУ СК по региону в телеграм-канале.

По версии следствия, свой статус в преступной среде он получил не позднее апреля 2023 года. «В его обязанности входило сплочение преступных элементов, разрешение конфликтов между ними, а также контроль за сбором денежных средств и использованием общей преступной кассы («общака»)», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве сообщили, что он занимал «высшее положение в преступной иерархии на территории Республики Башкортостан». Его задержали сотрудники ФСБ и СК.

Уголовное дело завели по ст. 210.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Издание Ufa1.ru, ссылаясь на ФСБ Башкирии, сообщило, что задержанный — уроженец Чечни, с 2023 года он имеет статус «смотрящего» по Башкирии. В ведомстве рассказали, что уголовники, которые ему подчинялись, совершали преступления, имевшие высокую общественную опасность. Кроме того, «смотрящий» связывал между собой отдельных преступников и членов ОПГ и решал конфликты.