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В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
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В Темрюкском районе Краснодарского края полицейские задержали мужчину, занимающего высшее положение в преступной иерархии, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.

По версии следствия, с 2023 года задержанный считался лидером уголовно-преступной среды. Согласно «негласным правилам криминального мира», лица с более низким статусом подчинялись его указаниям. Он сохранял и поддерживал преступные традиции, распространяя свое влияние на территорию Темрюкского района.

Мужчину задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным управлением СК России по Краснодарскому краю.

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В июне в Москве против 64-летнего криминального авторитета возбудили уголовное дело. Следствие считает, что подозреваемый с 1985 года занимает высший статус в преступной иерархи.

«Он [обвиняемый] был признан так называемым вором в законе, что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории России», — говорится в сообщении МВД об этом.

Дело возбудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии — ст. 210.1 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Полина Дуганова
МВД криминальный авторитет Краснодарский край Россия задержание
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