В Киеве прогремели взрывы

В Киеве работают силы ПВО, Кличко сообщил о пожарах в двух районах города

В Киеве работают силы ПВО, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Позже он рассказал о пожарах в Дарницком и Деснянском районах Киева.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. До этого «Суспiльне» сообщало о 15 взрывах в окрестностях Харькова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.