Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве работают силы ПВО, Кличко сообщил о пожарах в двух районах города

В Киеве работают силы ПВО, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Позже он рассказал о пожарах в Дарницком и Деснянском районах Киева.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. До этого «Суспiльне» сообщало о 15 взрывах в окрестностях Харькова.

В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

