В Киеве прогремели взрывы
В Киеве работают силы ПВО, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Позже он рассказал о пожарах в Дарницком и Деснянском районах Киева.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. До этого «Суспiльне» сообщало о 15 взрывах в окрестностях Харькова.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов