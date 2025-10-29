Трамп признал запрет избираться на третий срок после планов по его обходу

Президент США Дональд Трамп признал, что ему нельзя баллотироваться на третий срок, но выразил сожаление, заявив о высоком уровне политической поддержки. Слова Трампа передает Bloomberg.

«Если вы это прочитаете [в американской Конституции], это довольно ясно, мне не разрешено баллотироваться [в президенты]», — сказал Трамп, добавив, что «печально» то, что сейчас у него высокий уровень политической поддержки.

Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020-м он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024-м. После возвращения в Белый дом Трамп заявлял, что мог бы выдвинуться на третий срок.

28 октября 2025 года спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не видит «пути» для того, чтобы Трамп баллотировался на третий срок. Джонсон отметил, что для подобной возможности нужно переделать Конституцию страны, а это займет около десяти лет.

За день до того, 27 октября, Трамп заявил, что мог бы обойти запрет на третий срок в Конституции и выдвинуться вице-президентом на выборах 2028 года, чтобы его напарник потом ушел в отставку и отдал свой пост. «Людям это не понравится», — считает президент США.