Насколько реально выдвижение Трампа на третий президентский срок

Заявление Дональда Трампа, что он нашел несколько способов, как остаться на третий президентский срок, всполошили демократов и журналистов. Насколько серьезен республиканец и может ли он обойти Конституцию США — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

31 марта президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинулся бы на третий срок, если бы его оппонентом на выборах стал экс-президент Барак Обама. «Я бы с удовольствием. Это было бы здорово. Мне бы это понравилось», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста Fox News Питера Дуси на брифинге в Овальном кабинете.

Заявление прозвучало через день после нашумевшего телефонного интервью Трампа телеканалу NBC News, где он заявил, что многие хотели бы, чтобы он остался на третий срок. «Но в основном я говорю им, что нам еще предстоит пройти долгий путь, ведь администрация еще только начала работать», — сказал политик. Когда журналисты спросили, хочет ли этого сам президент, тот ответил, что любит работать и что «существуют методы», которые позволили бы ему остаться на дополнительный срок, но всерьез думать об этом еще рано.

Позднее в тот же день, во время пресс-подхода на борту Air Force One, Трампа вновь спросили про третий срок. «Я даже не хочу сейчас говорить о третьем сроке, потому что, как бы вы к этому ни относились, впереди еще много времени. Нам осталось почти четыре года, и это долгий срок, но, несмотря на это, так много людей говорят, что мне следует баллотироваться еще раз. Им нравится то, как мы работаем», — сказал он.

Какую реакцию вызвали эти заявления

Заявления Трампа вызвали переполох среди демократов. Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин сравнил Трампа с диктаторами, а член палаты представителей от Нью-Йорка Дэн Голдман заявил, что республиканец всерьез настроен нарушить Конституцию США. «Он вновь пошел на эскалацию в своем явном стремлении захватить власть и уничтожить нашу демократию», — сказал он.

Трамп далеко не в первый раз высказывается по поводу продления своих полномочий. Еще во время предвыборной гонки 2020 года, которую он проиграл, республиканец заявил, что ему положен дополнительный срок, поскольку с ним обходились так несправедливо. В ноябре 2024 года, победив на выборах, он заявил конгрессменам-республиканцам: «Подозреваю, что я больше не буду участвовать в выборах, если только вы не скажете: «А он хорош, нам надо придумать что-нибудь [чтобы он остался]». Конгрессмены в ответ рассмеялись, сообщало Associated Press.

Спустя неделю после возвращения в Белый дом Трамп вновь в присутствии конгрессменов задался вопросом, может ли он повторно баллотироваться на пост президента. «Я собрал кучу денег на следующую гонку, которые, как я предполагаю, не смогу потратить на себя, но я не уверен на 100%, потому что не знаю», — сказал он, вновь вызвав смех. На встрече со своими темнокожими сторонниками 20 февраля Трамп поинтересовался, следует ли ему вновь баллотироваться. Те в ответ проскандировали: «Еще четыре года».

Все подобные ремарки позиционировались как шутки, однако 30 марта Трамп заявил NBC News, что не шутит. Впрочем, его однопартийцы все равно призывают не относиться к словам президента слишком серьезно. «Вы, ребята, продолжаете задавать ему этот вопрос, и я думаю, что он развлекается. [Он], судя по всему, вас троллит», — сказал журналистам лидер республиканцев в сенате Джон Тун 31 марта.

22-я поправка к Конституции США, ратифицированная в 1951 году, гласит: «Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более чем два раза, и ни одно лицо, если оно занимало должность президента либо исполняло обязанности президента в течение более двух лет, замещая лицо, избранное президентом, не может быть избрано на должность президента более одного раза». Эта поправка была принята после беспрецедентного 12-летнего президентства Франклина Рузвельта, который четырежды был избран на высший пост — с 1932 по 1944 год. До него никто не проходил не только на четвертый, но и на третий срок — еще со времен первого президента США Джорджа Вашингтона ограничение полномочий главы государства двумя сроками было нормой, которая, впрочем, не была закреплена законом.

Как Трамп гипотетически может обойти Конституцию

Некоторые сторонники Трампа, включая его советника Стива Бэннона, утверждают, что 22-я поправка запрещает избираться на пост президента более двух раз подряд, поскольку именно так и было в случае с Рузвельтом. Трамп же занимал пост президента с перерывом в четыре года, поэтому якобы может баллотироваться во второй раз подряд в 2028 году. Впрочем, эксперты по конституционному праву считают такой аргумент несостоятельным. «Подобные угрозы и инсинуации, несомненно, будоражат его [Трампа] электорат, но нет никаких конституционных оснований для того, чтобы нынешний президент пытался занять пост президента после того, как он был избран на два срока», — заявил ABC News Майкл Герхардт, заслуженный профессор в Школе права Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Другой сценарий, который звучит в СМИ, — двухэтапный: сперва выдвижение Трампа на пост вице-президента в тандеме с Джей Ди Вэнсом, а затем, в случае победы, отставка Вэнса с целью уступить Трампу президентское кресло. В интервью NBC News американский президент признал, что это один из способов, как он мог бы остаться у власти. Впрочем, в Конституции США есть положения и на этот счет. Согласно 12-й поправке, «ни одно лицо, не подлежащее, согласно конституционным требованиям, избранию на должность президента, не должно быть избрано на должность вице-президента Соединенных Штатов». Таким образом, раз Трамп не может больше баллотироваться в президенты, то и выдвинуть свою кандидатуру на пост вице-президента он также не имеет права.

Единственный вариант для Трампа задержаться в Овальном кабинете — принятие соответствующей поправки к Конституции США. Еще в конце января один из его соратников, член палаты представителей от Теннесси Энди Оглз, предложил следующим образом перефразировать положения Основного закона: «Ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более трех раз и не может быть избрано на какой-либо дополнительный срок после избрания на два срока подряд».

Принятие новой поправки к Конституции возможно двумя способами: либо по решению двух третей членов обеих палат конгресса, либо в результате созыва конвента по требованию законодательных собраний двух третей штатов. Однако поправка вступит в силу лишь после того, как ее ратифицируют законодатели не менее трех четвертей штатов. Реализовать это будет непросто, поскольку перевес республиканцев в конгрессе весьма незначителен: 218 против 213 мест в палате представителей (еще четыре остаются вакантными) и 53 против 47 в сенате. Уже в 2026 году состоятся промежуточные выборы, на которых демократы могут либо сократить свое отставание, либо и вовсе получить контроль над одной или обеими палатами.

Трампу также будет крайне сложно заручиться поддержкой легислатур необходимого количества штатов. В последние годы к традиционно прореспубликанским «красным» штатам относят 25 из 50; 19 штатов и округ Колумбия считаются продемократическими; остальные шесть — Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания — это «колеблющиеся», хотя во всех них в 2024 году победил Трамп. Даже если представить, что голоса законодателей штатов насчет поправки о продлении президентских полномочий разделятся столь же благоприятно для республиканца, ему все равно понадобится поддержка семи традиционно «синих» штатов. Наконец, в 2028 году Трампу будет 82 года — он будет даже старше, чем Джо Байден во время последней президентской кампании.

Эксперт Российского совета по международным делам американист Алексей Наумов считает, что заигрывание с идеей выдвижения на третий срок соответствует образу Трампа как политика, который нарушает привычные нормы и табу. «Это выглядит довольно дерзко и находит поддержку среди его сторонников. Кроме того, его наиболее рьяные сторонники относятся к нему как к мессии. Трамп — это образ, символ. Они выступают за Трампа не потому, что он что-то делает, а потому, что они за него болеют, как за любимую футбольную команду», — пояснил он РБК. По мнению Наумова, такая тактика позволяет предотвратить внутрипартийную борьбу и сконцентрироваться на задуманных реформах.

Профессор Университета Хэмлайн Дэвид Шульц предположил, что скандальное интервью Трампа — уловка для отвлечения внимания американской общественности. «Его сторонники будут в восторге, а его недоброжелатели — в ярости. При этом никто не будет говорить о ценах на яйца, тарифах и шатком фондовом рынке», — сказал он ABC News.