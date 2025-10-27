Трамп оценил идею баллотироваться в вице-президенты в 2028 году

Трамп мог бы обойти запрет на третий срок в Конституции и выдвинуться вице-президентом на выборах 2028 года, чтобы его напарник потом ушел в отставку и отдал свой пост. «Людям это не понравится», — считает президент США

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп исключил, что будет выдвигаться на пост вице-президента на следующих выборах в 2028 году.

«Я бы исключил это, потому что это слишком заманчиво. Думаю, людям это не понравится», — сказал он журналистам (цитата по Newsweek).

Как отмечает агентство, сторонники Трампа призывают найти способ, чтобы он смог сохранить власть после завершения второго срока. Одна из идей предполагает, что политик пойдет на президентские выборы в качестве вице-президента, а в случае победы напарник Трампа уйдет в отставку, оставив тому пост глава государства.

Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020-м он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024-м. После возвращения в Белый дом Трамп заявлял, что мог бы выдвинуться на третий срок. 22-я поправка США запрещает одному человеку занимать пост президента более двух. Позднее он говорил, что не намерен больше баллотироваться.