 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп оценил идею баллотироваться в вице-президенты в 2028 году

Трамп исключил выдвижение на пост вице-президента на выборах 2028 года
Трамп мог бы обойти запрет на третий срок в Конституции и выдвинуться вице-президентом на выборах 2028 года, чтобы его напарник потом ушел в отставку и отдал свой пост. «Людям это не понравится», — считает президент США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert / CNP / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп исключил, что будет выдвигаться на пост вице-президента на следующих выборах в 2028 году. 

«Я бы исключил это, потому что это слишком заманчиво. Думаю, людям это не понравится», — сказал он журналистам (цитата по Newsweek).

Трамп фразой «не играем в игры» прокомментировал испытание «Буревестника»
Политика
Дональд Трамп

Как отмечает агентство, сторонники Трампа призывают найти способ, чтобы он смог сохранить власть после завершения второго срока. Одна из идей предполагает, что политик пойдет на президентские выборы в качестве вице-президента, а в случае победы напарник Трампа уйдет в отставку, оставив тому пост глава государства.

Впервые Трамп избрался президентом в 2016 году. В 2020-м он проиграл на выборах Джо Байдену, но вновь победил в 2024-м. После возвращения в Белый дом Трамп заявлял, что мог бы выдвинуться на третий срок. 22-я поправка США запрещает одному человеку занимать пост президента более двух. Позднее он говорил, что не намерен больше баллотироваться.

Насколько реально выдвижение Трампа на третий президентский срок
Политика
Дональд Трамп

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дональд Трамп выборы президента США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп — о перспективе дополнительных санкций против России: «Вы узнаете»
Политика
Кремль не увидел предпосылок для саммита Путина и Трампа
Политика
Трамп станцевал с артистами по прибытии в Малайзию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Захарова описала встречу глав МИД России и КНДР словами «начали красиво» Политика, 12:26
Армия России заняла три села в Днепропетровской и Запорожской областях Политика, 12:25
Эль-Гуна-2025: какие фильмы взяли главные награды кинофестиваля Стиль, 12:22
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника» Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 12:15
Гетеборгский синдром? Тест-драйв обновленного Volvo XC90 T8 Авто, 12:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Митрошина подала иск к адвокату из-за обмана с гражданством Вануату Общество, 12:14
Девелопер «Самолет» выпустит конвертируемые облигации объемом до ₽3 млрд Инвестиции, 12:09
Как оцифровать предприятие без крупных инвестиционных затрат Отрасли, 12:09
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 12:05
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
Трамп словами о подлодке около России ответил на вопрос о «Буревестнике» Политика, 12:02
Аудитория мессенджера Max достигла 50 млн пользователей Технологии и медиа, 12:01