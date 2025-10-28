 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Трамп станцевал перед военными моряками на авианосце. Видео

Трамп станцевал перед военными моряками на авианосце «Джордж Вашингтон»
Возвращение Трампа в Белый дом

Трамп станцевал перед военными моряками на авианосце. Видео
Во время официального визита в Японию президент США Дональд Трамп посетил авианосец ВМС США «Джордж Вашингтон», где выступил перед американскими военнослужащими и исполнил свой фирменный танец под песню Y.M.C.A. американской диско-группы Village People.

В своей речи американский лидер заявил, что сила ВМС США исходит не от боевой техники и кораблей, а от «рядовых мужчин и женщин», передает телеканал Ndtv.

Трамп заявил о способности США выиграть любую войну
Политика
Дональд Трамп выступает перед военнослужащими на борту военного корабля ВМС США &laquo;Джордж Вашингтон&raquo; в Йокосуке, Япония, 28 октября 2025 года

Трамп также сообщил, что США собираются сотрудничать с Японией в сфере судостроения. Незадолго до этого президент встретился в Токио с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Трамп подтвердил готовность Вашингтона продолжать укреплять обороноспособность Японии.

Во время этой встречи премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного главы японского правительства Синдзо Абэ и затем сопровождала американского политика на военно-морскую базу Йокосука, где сейчас стоит авианосец «Джордж Вашингтон».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

