Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений Собянина о перехвате БПЛА

В аэропорту Шереметьево ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Мера принята, чтобы обезопасить полеты, отметил Кореняко.

Ранее полеты запрещали в Жуковском и Домодедово, ограничения продержались менее двух часов.

Материал дополняется