В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.
«Обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнули в Росавиации.
Также закрылся и аэропорт Пензы. До того ограничения вводились в аэропортах Геленджика, Саратова, Волгограда, Калуги. В ряде регионов России власти сообщили о введении режима угрозы с воздуха.
Материал дополняется.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов