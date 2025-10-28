В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

«Обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами», — подчеркнули в Росавиации.

Также закрылся и аэропорт Пензы. До того ограничения вводились в аэропортах Геленджика, Саратова, Волгограда, Калуги. В ряде регионов России власти сообщили о введении режима угрозы с воздуха.

Материал дополняется.