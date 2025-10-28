На подлете к Москве сбили три беспилотника

Число сбитых на подлете к Москве за 28 октября дронов выросло до четырех

Фото: Минобороны России

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ранним утром 28 октября Собянин сообщал об одном сбитом на подлете к Москве дроне.

В последние дни Московский регион регулярно подвергается атаке дронов. Самая масштабная произошла в ночь на 27 октября: по данным Минобороны, над столичным регионом сбили 40 беспилотников, 34 из которых летели на Москву. В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили ограничения на полеты.