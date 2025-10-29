Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве
Сбит один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Затем Собянин уточнил, что уничтожено еще два дрона.
Вечером мэр заявил, что сбито три дрона, летевших в сторону столицы. Рано утром он писал об одном БПЛА.
Минобороны отчиталось, что с 20:00 до 23:00 мск было уничтожено 57 беспилотников над шестью регионами России, в том числе четыре над Московским. Из них три сбили на подлете к городу.
Около полуночи аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов. В Росавиации отметили, что обслуживать самолеты будут «по согласованию с соответствующими органами». Примерно через 15 минут Домодедово возобновил рейсы, а менее чем через два часа — Жуковский.
