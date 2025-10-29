Ограничения на полеты в Жуковском действовали менее двух часов

В московском аэропорту Жуковский спустя чуть менее двух часов сняли ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели в 23:31 по мск 28 октября, а отменили в 1:15 по мск 29 октября. В сообщении Кореняко подчеркивалось, что «обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами». Тогда же Росавиация сообщила об ограничениях для Домодедово, их сняли спустя 16 минут — в 23:47.

До этого, в 21:04 по мск, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате военными трех дронов, летевших на столицу.