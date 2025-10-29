 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ограничения на полеты в Жуковском действовали менее двух часов

Сюжет
Военная операция на Украине

В московском аэропорту Жуковский спустя чуть менее двух часов сняли ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели в 23:31 по мск 28 октября, а отменили в 1:15 по мск 29 октября. В сообщении Кореняко подчеркивалось, что «обслуживание рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами». Тогда же Росавиация сообщила об ограничениях для Домодедово, их сняли спустя 16 минут — в 23:47.

Еще пять аэропортов приостановили рейсы
Политика

До этого, в 21:04 по мск, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате военными трех дронов, летевших на столицу.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Шереметьево ограничил полеты на фоне сообщений Собянина о перехвате БПЛА Политика, 02:39
Самолет ушел на запасной аэродром из-за ограничений в аэропорту Саратова Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Военные отразили атаку БПЛА в Ульяновской области Политика, 02:28
СБУ увезла митрополита Арсения сразу после освобождения из СИЗО Политика, 02:23
Российская делегация прибыла в Южную Корею на саммит АТЭС Политика, 02:06
Еще в двух аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 01:52
Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве Политика, 01:43
Полиция провела операцию против наркобанды в трущобах Рио. Видео Общество, 01:31
Еще пять аэропортов приостановили рейсы Политика, 01:13
В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек Общество, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кто из футболистов становился целью похитителей Спорт, 00:34