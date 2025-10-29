Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили рейсы

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в 01:06 мск.

В аэропорту Владикавказ» введен режим «Ковер» на фоне угрозы атаки дронов, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

Перед этим он объявил о введении режима беспилотной опасности и предупредил о «возможном замедлении работы мобильной связи и интернета».

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал Меняйло.

Вечером временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы, а также в московских Домодедово и Жуковский. В последних двух они на данный момент сняты.