 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили рейсы

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили рейсы
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в 01:06 мск.

В аэропорту Владикавказ» введен режим «Ковер» на фоне угрозы атаки дронов, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения
Политика

Перед этим он объявил о введении режима беспилотной опасности и предупредил о «возможном замедлении работы мобильной связи и интернета».

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал Меняйло.

Вечером временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы, а также в московских Домодедово и Жуковский. В последних двух они на данный момент сняты.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владикавказ Грозный Самара Росавиация Сергей Меняйло беспилотники
Материалы по теме
Третий за вечер аэропорт приостановил полеты
Политика
Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА
Политика
Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Самары приостановили рейсы Политика, 01:13
В результате боев полиции и наркомафии в Рио погибли более 60 человек Общество, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Кто из футболистов становился целью похитителей Спорт, 00:34
Сыгравший «Капитана Америку» Крис Эванс впервые стал отцом Общество, 00:25
США анонсировали скорую продажу оружия еще на $2 млрд для Украины Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Сбер» резко ухудшил прогноз по доходам от комиссий. Что это значитПодписка на РБК, 00:01
Газпромбанк станет совладельцем медицинского холдинга «Медскан» Бизнес, 00:00
Счетная палата выявила проблемы с изъятым у коррупционеров имуществом Экономика, 00:00
В Рио-де-Жанейро вспыхнули бои полиции и наркомафии с дронами Политика, 28 окт, 23:52
Балицкий извинился за свои слова о защите Курской области Политика, 28 окт, 23:46
В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения Политика, 28 окт, 23:40
Военные сбили 57 БПЛА за три часа над шестью регионами России Политика, 28 окт, 23:20