Третий за вечер аэропорт приостановил полеты

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Мера принята ради безопасности полетов, подчеркнул Кореняко. В соседней с Саратовской областью — Волгоградской, объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту Волгограда также действует запрет на полеты.

Ранее Росавиация сообщала и о введении ограничений в воздушном хабе Калуги (Грабцево). В Калужской области объявлена беспилотная опасность.