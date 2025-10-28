 Перейти к основному контенту
0

Третий за вечер аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Мера принята ради безопасности полетов, подчеркнул Кореняко. В соседней с Саратовской областью — Волгоградской, объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту Волгограда также действует запрет на полеты.

Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов
Политика

Ранее Росавиация сообщала и о введении ограничений в воздушном хабе Калуги (Грабцево). В Калужской области объявлена беспилотная опасность.

