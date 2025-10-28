Третий за вечер аэропорт приостановил полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Мера принята ради безопасности полетов, подчеркнул Кореняко. В соседней с Саратовской областью — Волгоградской, объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту Волгограда также действует запрет на полеты.
Ранее Росавиация сообщала и о введении ограничений в воздушном хабе Калуги (Грабцево). В Калужской области объявлена беспилотная опасность.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов