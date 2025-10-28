Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА
В аэропорту Волгограда временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Кореняко подчеркнул, что меры приняты, чтобы обезопасить полеты.
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность, сообщили в МЧС.
На момент публикации запрет на полеты введен также в воздушном хабе Калуги (Грабцево), ограничения действуют уже около трех часов — с 19:39 мск. Опасность атаки БПЛА действует и в Калужской области.
