Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Волгограда ограничил полеты на фоне опасности атаки БПЛА

Военная операция на Украине
Фото: airportvolgograd.ru
Фото: airportvolgograd.ru

В аэропорту Волгограда временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Кореняко подчеркнул, что меры приняты, чтобы обезопасить полеты.

Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов
Политика

В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность, сообщили в МЧС.

На момент публикации запрет на полеты введен также в воздушном хабе Калуги (Грабцево), ограничения действуют уже около трех часов — с 19:39 мск. Опасность атаки БПЛА действует и в Калужской области.

