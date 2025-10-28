Аэропорт Калуги возобновил полеты спустя десять часов
Аэропорт Калуги вообновил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения действовали практически десять часов — с 20:25 мск 27 октября до 06:33 следующего дня.
Ограничительные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
В ночь на 28 октября в России работу приостанавливал только аэропорт Калуги.
