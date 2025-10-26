 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В аэропорту Калуги второй раз за день ввели ограничения на полеты

Фото: dentorson / Shutterstock
Фото: dentorson / Shutterstock

В аэропорту Калуги (Грабцево) вновь приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов в 18:05 мск — ограничения действовали более двух часов, с 15:53 мск.

В Обнинске Калужской области в районе одного из домов обнаружили дрон
Политика
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Российские аэропорты приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников.

В Калужской области днем силы ПВО уничтожили три дрона над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В ночь на 26 октября в регионе уничтожили 13 дронов над территориями Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Медынского, Кировского муниципальных округов и на окраине Калуги.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

