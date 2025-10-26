В аэропорту Калуги второй раз за день ввели ограничения на полеты
В аэропорту Калуги (Грабцево) вновь приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.
Аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов в 18:05 мск — ограничения действовали более двух часов, с 15:53 мск.
Российские аэропорты приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников.
В Калужской области днем силы ПВО уничтожили три дрона над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В ночь на 26 октября в регионе уничтожили 13 дронов над территориями Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Медынского, Кировского муниципальных округов и на окраине Калуги.
