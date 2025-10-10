Минпросвещения сделало тестирование для части детей иностранцев устным

Тестирование по русскому языку для трех категорий детей мигрантов будет проводиться в устной форме, следует из приказа Министерства просвещения, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу 19 октября 2025 года.

Cогласно обновленным правилам, от письменной части тестирования освобождаются:

дети сотрудников иностранных дипломатических и консульских учреждений в России;

дети-участники госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Россию;

дети из семей иностранных граждан, «разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности», если в отношении членов их семей приняли решение о выдаче разрешения на временное проживание в России.

Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте 2025 года, сам же экзамен начали проводить с апреля. Он проводится по годам обучения. Дети, поступающие в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, а также знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса потребуются начальные навыки чтения и письма. С каждым классом требуемый уровень умений повышается.

Ребенок должен набрать минимум три балла для прохождения тестирования. Если сделать это не получится, то экзамен нужно будет пересдать через три месяца. Можно будет пройти дополнительные курсы по русскому языку.

Только половина сдававших тестирование детей мигрантов смогла пройти его, сообщил Рособрнадзор в сентябре. Эти дети были зачислены в школы. При этом только треть детей иностранных граждан были допущены к тестированию по русскому языку из-за проблем с документами.