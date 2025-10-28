МИД заявил об активизации разведки НАТО у границ России
Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России в Балтийском и Черном морях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН 28 октября. Его трансляция ведется на сайте ООН.
«НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня», — отметил Воронцов.
Он добавил, что отработка боевых действий альянса против России идет «полным ходом». Воронцов назвал политику НАТО «агрессивной» и «антироссийской», поскольку она пренебрегает законными интересами России.
Ранее, 21 октября, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут подготовку к войне с Россией. По словам Нарышкина, в европейских странах усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией.
В начале октября Королевские ВВС Великобритании сообщили о проведении 12-часового полета самолетов-разведчиков вдоль границы с Россией «для наблюдения за восточной границей НАТО». Операцию, по данным ведомства, провели «после неоднократных вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО».
Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации или конфликте с Североатлантическим альянсом.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов