МИД заявил об активизации разведки НАТО у границ России

Воронцов: НАТО активизировало разведку у границ России в Балтике и Черном море

Фото: nato.int

Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России в Балтийском и Черном морях, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН 28 октября. Его трансляция ведется на сайте ООН.

«НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с нашей страной. В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня», — отметил Воронцов.

Он добавил, что отработка боевых действий альянса против России идет «полным ходом». Воронцов назвал политику НАТО «агрессивной» и «антироссийской», поскольку она пренебрегает законными интересами России.

Ранее, 21 октября, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны — члены НАТО ведут подготовку к войне с Россией. По словам Нарышкина, в европейских странах усиливается пропагандистская кампания, направленная на формирование у граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией.

В начале октября Королевские ВВС Великобритании сообщили о проведении 12-часового полета самолетов-разведчиков вдоль границы с Россией «для наблюдения за восточной границей НАТО». Операцию, по данным ведомства, провели «после неоднократных вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО».

Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации или конфликте с Североатлантическим альянсом.