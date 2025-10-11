 Перейти к основному контенту
Британские самолеты-разведчики провели 12-часовой патруль у границ России

Британские самолеты-разведчики провели патрулирование у границ России
Фото: Ben Montgomery / Getty Images
Фото: Ben Montgomery / Getty Images

Самолеты-разведчики Королевских ВВС 9 октября совершили 12-часовой полет вдоль границы с Россией «для наблюдения за восточной границей НАТО». Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Демонстрируя оперативную готовность Великобритании и коллективную решимость НАТО, самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint ВВС Великобритании и патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon совместно пролетели почти 10 000 миль от Крайнего Севера вдоль границы с Россией, также обойдя Белоруссию и Украину», — говорится в сообщении.

Операцию, по данным ведомства, провели «после неоднократных вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО за последний месяц», включая инциденты в Польше, Эстонии и Румынии. В пресс-службе добавили, что авиация Великобритании и другие союзники по НАТО провели совместную миссию, демонстрируя приверженность принципам коллективной обороны.

Ранее в сентябре Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства тремя истребителями МиГ-31. В Минобороны России сообщили, что три МиГ-31 днем ранее совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали. По данным ведомства, маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, и они не отклонялись от курса.

В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией
Политика
Истребители МиГ-31

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения Эстонии «безосновательными». «Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов», — добавил он.

Позже The New York Times со ссылкой на полковника Гаэтано Фарину, командующего итальянской оперативной группой НАТО, которая патрулировала воздушное пространство страны во время инцидента, писал, что истребители, которые были задействованы в инциденте рядом с Эстонией, несли ракеты класса «воздух — воздух». По его словам, самолеты, «отключившие свои радиопередатчики», были перехвачены «сразу после входа в воздушное пространство Эстонии».

