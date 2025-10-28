 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
На юге Эстонии сбили неизвестный беспилотник, но не нашли его обломки

Фото: Markus Kaupmees / sodurileht / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В воздушном пространстве Эстонии, недалеко от военного городка Реэдо, 17 октября военные заметили два беспилотника неизвестного происхождения, один из них удалось сбить, однако его обломки не смогли найти. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление пресс-секретаря Главного штаба Сил обороны Лийс Ваксманн.

Пресс-секретарь сообщил об инциденте с дронами 28 октября. Он отметил, что в ведомстве подробно не комментируют подобные происшествия.

В военном городке Реэдо, как сообщает ERR, расположено бронетанковое разведывательное подразделение армии США. Основную часть населения города составляют военнослужащие из стран — союзниц Эстонии, а также личный состав национальных сил обороны.

Эстония запустила в работу радар у границы с Россией
Политика
Фото:zef art / Shutterstock

В предыдущий раз, в конце августа, в поле близ деревни Корусте в Эстонии обнаружили обломки ударного дрона со взрывчаткой. Гендиректор охранной полиции страны Марго Паллосон заявил, что есть основания полагать, что это украинский дрон, сбитый с курса российскими системами РЭБ.

Премьер-министр республики Кристен Михал в начале октября заявил, что Эстония собирается разработать свою систему для противодействия беспилотникам, являющуюся частью проекта «стена дронов», к концу 2027 года, но внедрять ее первые компоненты начнет раньше — уже в следующем году.

