Эстония назвала сроки разработки своей части для «стены дронов» в ЕС

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Эстония собирается разработать свою систему для противодействия беспилотникам к концу 2027 года, но внедрять ее первые компоненты начнет раньше — уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал.

«Стена дронов — это приоритет», — приводит слова политика пресс-служба эстонского правительства. Премьер призвал установить «четкие сроки» для всех участников проекта и отметил, что для его реализации потребуются «солидарность и финансовая поддержка со стороны ЕС».

«Стена дронов» — это инициатива европейских стран, которая обсуждается с мая 2024 года. Для создания единой защиты от БПЛА на восточной границе ЕС предлагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников. После сентябрьского инцидента с БПЛА в небе над Польшей о проекте заговорили с новой силой.

«Мы должны срочно реализовать проект «Стена дронов» на восточном фланге, который прямо сейчас считается ключевым европейским проектом», — написал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в соцсети X.

Он также предложил скопировать модель украинских военных и задействовать акустические датчики для обнаружения приближающихся беспилотников, которые не отражаются на радарах.

10 сентября 2025 года Польша сообщила о сбитых 19 иностранных дронах в небе над страной. Минобороны России подчеркнуло, что ударов по объектам в Польше не планировалось.

В 20-х числах сентября неизвестные дроны были замечены в небе недалеко от аэропортов и военных объектов Дании. Москва также отвергает свою причастность к этим БПЛА.